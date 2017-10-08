В Эстонии на местных выборах уже проголосовали более 84 000 человек

На девяти открытых в Таллинне избирательных участках проголосовали 11 999 человека, а на шести открытых в Тарту 4085 человек. Из других уездных центров наиболее активным было участие избирателей в Пярну, где на избирательном участке проголосовали 655 человек.

К вечеру субботы на местных выборах в 2013 году в уездных центрах проголосовали 15 205 человек, а в интернете 42 436 человек.

Круглосуточное электронное голосование прекращается в 18 часов 11 октября. Проголосовать в уездных центрах в не зависимости от места жительства можно до 20 часов в понедельник. В каждом уездном центре открыто не менее одного избирательного участка, в Таллинне открыты девять, а в Тарту шесть. Предварительное голосование на всех 557 избирательных участках пройдет на предстоящей неделе с понедельника по среду.

15 октября, в день выборов, голосовать можно будет только на избирательном участке по месту жительства.