Защитнику детей пришлось прибегнуть к помощи полиции, чтобы попасть в квартиру

В своей ежедневной работе защитники детей часто сталкиваются с родителями, у которых есть различные зависимости. Хотя родителям предлагается всесторонняя помощь, чтобы взять себя в руки, не все ее принимают. В случаях, когда поиск помощи родителем — всего лишь пустое обещание, защитник детей должен забрать ребенка из семьи, пишет Postimees.

Это нелегкое решение. Чтобы забрать ребенка из семьи, защитник детей должен доказать суду, что были уже безрезультатно испробованы другие варианты. И даже в этих случаях рассматриваются варианты пристроить ребенка родственникам. Чаще всего таких детей забирают бабушки и дедушки.

Если ребенка по какой-то причине нельзя отдать близким, ему находится место в детском доме или попечительской семье. И в этих случаях не значит, что контакт с ребенком семьи будет нарушен и на этом закончится.

Не отвечает действительности утверждение, что попавший в детский дом ребенок больше не встретится со своими родителями. Руководитель Лыунаского отделения защиты детей Департамент асоциального страхования Биргит Сийгур заверяет, что в случае изменения обстоятельств, процесс изъятия ребенка обратим.

Бывает, что родители берутся за голову и защитники детей помогают им обращаться в суд, чтобы восстановить родительские права.

Важно также, забрали ребенка из семьи в результате длительного процесса (с семьей работали, предлагали необходимые услуги, которые не помогли семье и не привели к желаемому решению проблем) или временно, например, в случае опасности. У защитников детей есть право без суда забрать ребенка от родителей на 72 часа. Если за 72 часа обстановка изменяется, ребенок возвращается домой, а если нет — защитники детей должны обращаться в суд.

Сийгур рассказала об одном случае, когда в маленьком многоквартирном доме соседи заметили, что одна мать время от времени странно ведет себя с ребенком. Они заметили, что мать казалась душевно неуравновешенной и иногда целыми днями не выходила с ребенком из квартиры. Соседи сообщили об этом в местное самоуправление и защитник детей отправился навестить эту семью, поговорил с членами семьи и договорился о предоставлении им помощи. Защитник детей также сотрудничал со школой, чтобы гарантировать обмен информации и при необходимости быстро вмешаться.

В один день поступило сообщение, что мать несколько дней не выходит из квартиры и ребенок не помещает школу. Отправившийся к ним домой защитник детей не попал в квартиру, а вместо этого услышал через дверь бессвязную речь матери. Взвесив ситуацию и возможные последствия, защитник детей был вынужден обратиться за помощью в полицию, чтобы войти в квартиру.

«В тот момент это было единственно правильное решение», - считает Сийгур, поскольку пришлось вызывать и скорую помощь для матери, которая была госпитализирована по состоянию здоровья. Ребенка необходимо было успокоить и отправить в безопасное место.

Поскольку у семьи нет близких родственников, к кому можно было бы пристроить ребенка, его временно поместили в приют, пока мать была в больнице. Защитник детей объяснил ребенку сложившуюся ситуацию и вместе с ним ходил навещать мать в больницу. Поскольку в больнице родительнице смогли помочь, ребенок был возвращен в семью.