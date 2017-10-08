МуПо предупреждает: в Таллинне промышляют пиратские такси (фото)

«Изображенное на фотографии пиратское такси MB 986MKA берет клиентов в районе Старого города и запрашивает за поездку 40-60 евро. Водителя ранее предупреждали и наказывали, поскольку у него нет разрешения на оказание услуг таксоизвоза и он использует отличительные знаки такси», - сказала пресс-секретарь МуПо Меэли Хунт.

«Пиратский транспорт обычно имитирует обычное такси, используя характерные для такси отличительные знаки. К сожалению, поездка сопровождается непропорционально большим счетом. Если вам кажется, что счет слишком большой за расстояние, которое вы проехали, оспорьте его в конце поездки, откажитесь платить счет и сразу же позвоните в МуПо по номеру 14410», - советует Хунт.

МуПо рекомендует: перед тем как сесть в такси, убедитесь, что в машине виден прейскурант и написанные там цены вас устраивают. Желательно перед тем, как сесть в такси, узнать у водителя ориентировочную стоимость поездки. Если в автомобиле нет таксометра или таксист не отдает вам чек, у вас есть право не платить за поездку.

Согласно постановлению Таллиннского горсовета, плата за посадку не должна быть больше 5,50 евро, цена за километр не должна превышать 1,10 евро и повременная плата не должна быть больше 24,20 евро за час.

О всех нарушениях просят незамедлительно сообщать в МуПо.