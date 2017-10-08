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Фото: смотрите, как выглядит новый дом белых медведей в Таллиннском зоопарке

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Сегодня уже до полудня все посетители Таллиннского зоопарка могли наконец узнать, как живется белым медведям в новом доме.

На самом деле медведи переехали в новый павильон уже в конце сентября, но им необходимо было время, чтобы привыкнуть к смене обстановки.

В понедельник белые медведи Фрида и Арон впервые вышли во двор своего нового дома. Глаза медведей при этом были большие и взволнованные. Они вместе обошли границы нового жилища.

Фрида решила сразу испытать свои плавательные способности: она плыла медленно и спокойно. Потом медведица долго валялась на траве, чтобы высушить свою меховую шубку.

На следующий день в сад к белым медведям принесли тыквы и ветви, также появились их любимые игрушки: руло и мячи. В четверг к ним в павильон доставили большие стволы березы: их можно нюхать и царапать. Новым запахом особенно заинтересовался медвежонок Арон.

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