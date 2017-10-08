Linda Line отменила рейсы из Таллинна и Хельсинки

«Дорогие клиенты, по техническим причинам 8 октября отменены рейсы в 10 часов из Таллинна и в 12 часов из Хельсинки», - сообщила компания на своем сайте и принесла извинения за доставленные неудобства. Дополнительную информацию можно получить в интернете и кассе.

Linda Line под брендом Linda Line Express обслуживает линию Таллинн-Хельсинки скоростным катамараном Karolin.