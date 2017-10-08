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Раскрыто содержание записки лас-вегасского стрелка

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Стивен Пэддок | ФОТО: AP/SCANPIX

Обнаруженная в номере стрелка из Лас-Вегаса в гостинице Mandalay Bay записка содержит расчеты того, куда ему нужно было целиться, дабы убить как можно большее число людей, сообщает телеканал CNN.

Об этом телеканалу сообщил источник в правоохранительных органах, знакомый с ходом расследования. Ранее CNN утверждал, что данные, содержащиеся в записке, были «значимыми» для стрелка.

1 октября 64-летний американец Стивен Пэддок открыл огонь из автоматического оружия по участникам фестиваля кантри-музыки, находясь на 32-м этаже в номере отеля Mandalay Bay, а потом покончил с собой. Погибли 59 человек, пострадали более 500.

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