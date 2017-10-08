Раскрыто содержание записки лас-вегасского стрелка
8 октября 2017 г., 12:44
Обнаруженная в номере стрелка из Лас-Вегаса в гостинице Mandalay Bay записка содержит расчеты того, куда ему нужно было целиться, дабы убить как можно большее число людей, сообщает телеканал CNN.
Об этом телеканалу сообщил источник в правоохранительных органах, знакомый с ходом расследования. Ранее CNN утверждал, что данные, содержащиеся в записке, были «значимыми» для стрелка.
1 октября 64-летний американец Стивен Пэддок открыл огонь из автоматического оружия по участникам фестиваля кантри-музыки, находясь на 32-м этаже в номере отеля Mandalay Bay, а потом покончил с собой. Погибли 59 человек, пострадали более 500.