В Москве на Манежной площади задержали полтора десятка протестующих

По данным "ОВД-Инфо", активисты намеревались разместиться на площади, примыкающей к Кремлю, с матрасами и едой. Тех, кого задержали утром, отпустили после профилактической беседы, пишет Newsru.

Стяжкин пишет, что дневные задержания, когда на площадь стал подтягиваться народ, проходили жестко: "Одну девушку тащили за волосы. Фотографа специально кинули на землю, потом подняли и утащили в автозак".

На площадь согнали дополнительные силы полиции, указывает он.

На Манежку согнали очень много полиции. Несмотря на это активисты продолжают собираться pic.twitter.com/iBaita1L1C — Денис Стяжкин (@styazshkin) 8 октября 2017 г.

Накануне сторонники Навального провели акции по всей России, требуя освобождения своего арестованного лидера и организации демократических выборов президента. В Москве акция прошла без противодействия полиции, но в ряде других городов активно задерживали организаторов и участников. По подсчетам "ОВД-Инфо", в автозаках оказались около 300 человек. Больше всего задержанных - в Петербурге, Ярославле, Екатеринбурге и Самаре.