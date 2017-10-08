Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияВыборы 2017ЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

В Москве на Манежной площади задержали полтора десятка протестующих

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
ФОТО: IVAN SEKRETAREV/AP

На Манежной площади в центре Москвы, где сторонники Навального намеревались продолжать протест, в воскресенье прошли жесткие задержания. Они начались с раннего утра, сообщает "ОВД-Инфо", а днем в автозаки забрали полтора десятка человек, сообщает в Twitter активист Денис Стяжкин.

По данным "ОВД-Инфо", активисты намеревались разместиться на площади, примыкающей к Кремлю, с матрасами и едой. Тех, кого задержали утром, отпустили после профилактической беседы, пишет Newsru.

Стяжкин пишет, что дневные задержания, когда на площадь стал подтягиваться народ, проходили жестко: "Одну девушку тащили за волосы. Фотографа специально кинули на землю, потом подняли и утащили в автозак".

На площадь согнали дополнительные силы полиции, указывает он.

Накануне сторонники Навального провели акции по всей России, требуя освобождения своего арестованного лидера и организации демократических выборов президента. В Москве акция прошла без противодействия полиции, но в ряде других городов активно задерживали организаторов и участников. По подсчетам "ОВД-Инфо", в автозаках оказались около 300 человек. Больше всего задержанных - в Петербурге, Ярославле, Екатеринбурге и Самаре.

Наверх