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В России детская спортивная команда попала в ДТП: 25 пострадавших

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Российская скорая помощь. Фото иллюстративное | ФОТО: Scanpix

Водитель автобуса не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

В Карымском районе Забайкальского края РФ на 145 км трассы Чита – Хабаровск произошло ДТП с участием рейсового автобуса ПАЗ с грузовым автомобилем Хино. В результате аварии один человек погиб, еще 24 были госпитализированы, сообщает "Корреспондент" со ссылкой на региональное управление МВД.

В автобусе ехала детская спортивная команда, возвращавшаяся из Читы с соревнований по легкой атлетике – из 25 пассажиров 11 были несовершеннолетними.

По данным следствия, водитель автобуса не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовиком, водитель которого погиб.

По данному факту возбудили уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

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