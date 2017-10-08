Анастасия Коваленко: отношение Кехраской гимназии тянет наше общество назад

На этой неделе киноманы обсуждали новый эстонский документальный фильм «14 падежей», рассказывающий о русских детях, для которых родители выбрали эстонские садики и эстонские школы, и как у них все удачно сложилось. Практически синхронно с выходом фильма появилась новость о том, как Кехраская гимназия не приняла в эстонский класс русскую девочку, свободно владеющую эстонским.

«О фильме у меня сложились двойственные впечатления. С одной стороны, у меня тоже позитивная история: я ходила в эстонский детский сад, в эстонскую школу, у меня много эстонских друзей. С другой стороны, фильм, кажется, рисует слишком идеализированную картину: будто бы у всех детей этот процесс проходит так же радужно, - говорит Коваленко. - Впрочем, разумеется, автор как художник имеет право на такую точку зрения. Однако меня, например, в отличие от героев фильма, сначала тоже не хотели принимать в эстонский детский сад. Только благодаря упорству мамы, которая неоднократно ездила разговаривать с руководством и воспитателями, детский сад пошел навстречу».

Коваленко считает, что отношение, которое продемонстрировала Кехраская гимназия, тянет наше общество назад и лишь усугубляет и без того острые проблемы: «Мы же должны уже давно сделать шаг вперед. 1 сентября Евгений Осиновский написал статью о том, что в эстонских школах, в которых учатся русские дети, могли бы быть уроки русского языка как родного. В фильме "14 падежей", кстати, тоже прозвучало, что многих родителей останавливает отдать детей в эстонский сад или школу именно страх перед тем, что дети потеряют свою идентичность и культуру, забудут родной язык и утратят связь с родителями».

«Мои родители, чтобы этого не произошло, нанимали мне репетитора по русскому, но ведь не у всех есть такая возможность и время. Так вот, эстонские школы должны не просто принимать желающих у них учиться русских детей, но и создавать им комфортные условия, - считает Анастасия Коваленко. - Если хотя бы в некоторых эстонских школах были уроки русского как родного, это стало бы конкретным знаком для русских родителей – их детей там ждут».

Представитель Социал-демократической партии напоминает, что углубленное изучение русского языка и культуры в эстоноязычных школах было прописано в коалиционном соглашении 2015-го года, но тогдашний министр образования Юрген Лиги не посчитал нужным этим заниматься. «Я думаю, что после случая в Кехраской гимназии мы обязательно должны вернуться к обсуждению этого вопроса», - заявила Коваленко.