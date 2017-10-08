Легендарный футболист объявил о завершении карьеры

38-летний футболист прекратить играть в декабре, по истечении срока контракта с "Нью-Йорк Сити".

"Ты понимаешь, когда твое время приходит. Каждый день у тебя проблемы с физическим состоянием, ты не можешь тренироваться так, как хочешь, потому что у тебя какие-то проблемы. В моем возрасте нужно остановиться. Ты не сможешь играть вечно, до 50 лет. Я займусь чем-нибудь другим", – сказал Пирло.

За свою профессиональную карьеру Пирло успел поиграть за "Брешию", "Интер", "Реджину", "Милан", "Ювентус" и "Нью-Йорк Сити".

Шесть раз он становился чемпионом Италии (дважды с "Миланом" и еще четыре раза с "Юве"), дважды – обладателем Кубка страны (по разу с "Миланом" и "Юве") и трижды – обладателем Суперкубка Италии (дважды с "Юве" и еще один раз с "Миланом").

В составе "россо-нери" Пирло два раза выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а в 2007-м году он также стал победителем чемпионата мира среди клубов.

В 2006 году Андреа вместе со сборной Италии выиграл чемпионат мира, а в 2012-м стал серебряным призером чемпионата Европы.