Видео: в Дагестане водителя избили прямо на дороге - отказался пропустить кортеж главы МВД

В МВД уверяют, что задержали опасного преступника, который ехал на машине с поддельными номерами. Но действия сотрудников при задержании все же проверят.

Как сообщает "Кавказский узел" , ЧП произошло на улице 26 Бакинских комиссаров в Махачкале. При этом источник "Интерфакса" утверждает, что автомобиль преследовать начали еще в Каспийске: "Дерзко ехал, максимально приблизился к кортежу с руководства МВД республики, а также не уступал дорогу".

Погоня заняла около 20 км. На видео в Сети виден конец инцидента: несколько машин преграждают путь внедорожнику BMW X5. После этого несколько человек вытаскивают из него водителя и начинают избивать ногами.

Телеканал "360 градусов" утверждает, что на видео - охрана главы МВД республики. Канал взял комментарий у врио главы Дагестана Владимира Васильева, только что назначенного на этот пост. Тот узнал об инциденте от журналистов и обещает разобраться: "Я слежу за обстановкой. Я знаю. Я за это отвечаю".

По данным пресс-службы МВД, задержанный был судим по статье об изготовлении, хранении и сбыте поддельных денег, а также более 10 раз привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения. Кроме того, на автомобиле были обнаружены поддельные номера государственной регистрации.

В МВД заверяют, что проверки назначены и в отношении задержанного, и в отношении сотрудников, которые его избили при задержании.