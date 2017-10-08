Приговоренный к пожизненному сроку наемный убийца из Таллинна вновь совершил преступление

Согласно обвинению, Никифоров первое преступление совершил 27 апреля 2015 года в Вируской тюрьме, плеснул горячей водой в раздающего еду заключенного. В том же году 13 октября в камере Вируской тюрьмы Никифоров плеснул в лицо охраннику горячим супом.

Вируский уездный суд в начале октября приговорил к трем месяцам тюремного заключения, которые добавляют к его ранее назначенному пожизненному заключению.

В 2005 году суд приговорил 26-летнего Алексея к пожизненному сроку за заказное убийство, соучастие в еще одном убийстве, в попытке одного заказного убийства, причинение смерти двоим человекам и других, не столь тяжких, преступлениях. Никифоров также должен был заплатить пострадавшим 55 044 кроны.

17 сентября 2001 году Никифоров по заказу Василия Матюшкина убил за 15 000 евро бизнесмена Ханлара Агасиева.

Согласно материалам дела по последнему преступлению, предположительный лидер азербайджанской преступной группировки Керимханов заказал у Никифорова за 5000 долларов США убийство своего конкурента. Однако из-за того, что заело оружие, преступление не удалось.