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Галерея: на открытии памятника воинам-афганцам собрались сотни людей

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В Нарве при чрезвычайно большом стечении народа сегодня днем открыли мемориал в память о солдатах из Эстонии, погибших в Афганистане. Многократно подчеркивалось, что речь идет о воинах как Советской Армии, так и участниках военной миссии нового времени.

Инициатором открытия мемориала выступил Союз ветеранов боевых действий и военной службы "Бастион", проектировщиком - архитектор Тоомас Мяги, скульптурную композицию создал известный ида-вируский художник Айвар Симсон. Другие популярные работы Симсона в Нарве - памятник Паулю Кересу и львы на речном променаде.

Во время церемонии открытия мемориала перед собравшимися выступили представители "Бастиона" - участники военных действий Борис Абрамов и Андрей Вестеринен, нарвский ветеран Второй мировой войны Василий Корзанов, мэр Нарвы Тармо Таммисте, парламентарий Михаил Стальнухин и другие.

Мемориал находится в начале нарвского городского парка Пяхклимяэ. Это место было выбрано из-за непосредственной близости проспекта Кангеласте, то есть проспекта Героев.

Торжественное мероприятие сегодня продолжилось концертом в нарвском центре культуры "Женева".

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