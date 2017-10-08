Галерея: на открытии памятника воинам-афганцам собрались сотни людей

Инициатором открытия мемориала выступил Союз ветеранов боевых действий и военной службы "Бастион", проектировщиком - архитектор Тоомас Мяги, скульптурную композицию создал известный ида-вируский художник Айвар Симсон. Другие популярные работы Симсона в Нарве - памятник Паулю Кересу и львы на речном променаде.

Во время церемонии открытия мемориала перед собравшимися выступили представители "Бастиона" - участники военных действий Борис Абрамов и Андрей Вестеринен, нарвский ветеран Второй мировой войны Василий Корзанов, мэр Нарвы Тармо Таммисте, парламентарий Михаил Стальнухин и другие.

Мемориал находится в начале нарвского городского парка Пяхклимяэ. Это место было выбрано из-за непосредственной близости проспекта Кангеласте, то есть проспекта Героев.

Торжественное мероприятие сегодня продолжилось концертом в нарвском центре культуры "Женева".