Видео: комментатор назвал судью позором российского футбола и отказался работать

На 65-й минуте судья Петру Мирошниченко из Санкт-Петербурга назначил штрафной вместо пенальти в ворота "Текстильщика" за фол вратаря в штрафной площади. При этом арбитр не наказал торпедовца за симуляцию, что должен был сделать, если "увидел эпизод по своему".

В ходе розыгрыша назначенного стандарта защитник гостей откровенно отбил мяч руками, но и здесь рефери не указал на 11-метровую отметку.

Комментатор и пресс-атташе "Торпедо" Владимир Никольский бурно отреагировал на решения арбитра, после чего и вовсе отказался работать.

"Ты что творишь? Это пенальти! За нарушение в штрафной площади дают штрафной? Пенальти стопроцентнейший. Позор российскому футбольному корпусу. Штрафуйте меня за это. Смотрите футбол без комментатора. До свидания", - заявил он и покинул студию.

Представители транслировавшего встречу канала "Томикс-ТВ" предположили, что арбитр Мирошниченко трактовал вышеуказанные эпизоды в пользу гостей из-за премии, полученной от них "за правильное судейство".

После 12 туров первенства ПФЛ в зоне "Запад" "Торпедо" занимает шестое место, набрав 19 очков. "Текстильщик" располагается на третьей позиции (26).