Трагедия в Латвии: во время авторалли разбился вертолет, один человек погиб (видео)

Как сообщил агентству ЛETA представитель «RA Events» Янис Унбедахтс, вертолет упал недалеко от финиша 11-го скоростного участка ралли, поэтому он закрыт. На месте происшествия работают спасатели и бригады медиков, сообщает Rus.TVNET.

Представитель Госполиции Илзе Юревица сообщила агентству ЛETA,что полиция получила вызов на место происшествия в 13.25. По первоначальной информации полиции, в происшествии пострадали четыре человека.

Представитель Государственной пожарно-спасательной службы Инта Палкавниеце сообщила агентству ЛETA, что спасатели выехали на место происшествия в 13.14. На месте происшествия они извлекли из упавшего вертолета четырех человек и передали их медикам Службы неотложной медицинской помощи (СНМП).

Пресс-секретарь СНМП Илзе Букша сообщила, что один из находившихся в вертолете четырех человек погиб. Еще один получил травмы, двое ранены и находятся без сознания.

Как сообщила радиостанция «Kurzemes radio», несчастье произошло при взлете вертолета.