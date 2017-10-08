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Трагедия в Латвии: во время авторалли разбился вертолет, один человек погиб (видео)

Трое госпитализированы!

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ФОТО: скриншот

Сегодня в Латвии Грамздской волости Приекульского края во время ралли «Лиепая» упал гражданский вертолет, один человек погиб, еще трое пострадали.

Как сообщил агентству ЛETA представитель «RA Events» Янис Унбедахтс, вертолет упал недалеко от финиша 11-го скоростного участка ралли, поэтому он закрыт.  На месте происшествия работают спасатели и бригады медиков, сообщает Rus.TVNET.

Представитель Госполиции Илзе Юревица сообщила агентству ЛETA,что полиция получила вызов на место происшествия в 13.25. По первоначальной информации полиции, в происшествии пострадали четыре человека.

Представитель Государственной пожарно-спасательной службы Инта Палкавниеце сообщила агентству ЛETA, что спасатели выехали на место происшествия в 13.14. На месте происшествия они извлекли из упавшего вертолета четырех человек и передали их медикам Службы неотложной медицинской помощи (СНМП).

Пресс-секретарь СНМП Илзе Букша сообщила, что один из находившихся в вертолете четырех человек погиб. Еще один получил травмы, двое ранены и находятся без сознания.

Как сообщила радиостанция «Kurzemes radio», несчастье произошло при взлете вертолета.

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