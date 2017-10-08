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Пакоста: требование стажа работы по специальности - косвенная дискриминация

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Иллюстративное фото | ФОТО: Scanpix

По мнению уполномоченной по гендерному равноправию и равному обращению Лийзы Пакосты, требование определенного срока работы по специальности является косвенной дискриминацией, поскольку оно ставит женщин, которые были дома с ребенком, в невыгодную ситуацию на рынке труда.

Пакоста написала Министерству социальных дел, что пришла к выводу, что подобные требования являются косвенной дискриминацией по гендерному признаку, в связи с родительством или исполнением семейных обязанностей.

«Это значит, что родители — главным образом женщины — оказываются в худшем положении в профессиональной сфере, поскольку они в течение, например, пяти последних лет были дома с ребенком. При оценке прошлых достижений главным признан период времени, а не реальные навыки и компетентность человека и не реальные способности», - отметила Пакоста.

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