Пакоста: требование стажа работы по специальности - косвенная дискриминация

Пакоста написала Министерству социальных дел, что пришла к выводу, что подобные требования являются косвенной дискриминацией по гендерному признаку, в связи с родительством или исполнением семейных обязанностей.

«Это значит, что родители — главным образом женщины — оказываются в худшем положении в профессиональной сфере, поскольку они в течение, например, пяти последних лет были дома с ребенком. При оценке прошлых достижений главным признан период времени, а не реальные навыки и компетентность человека и не реальные способности», - отметила Пакоста.