Полиция поймала за рулем 13-летнего мальчика, катающего на машине друзей

Полицейские Пыхьяской префектуры вчера в Рапламаа зафиксировали в течение нескольких часов 16 нарушений ПДД. Больше всего работы полицейским подкинули превышающие скорость водители, также были замечены три пешехода без светоотражателя.

Среди прочих полицейские поймали за рулем 13-летнего мальчика. «Выяснилось, что он без ведома родителей взял машину и поехал кататься с друзьями. К счастью, полицейские заметили подростков раньше, чем случилось несчастье», - сказал Postimees руководитель Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Ханнес Кулламяэ. Молодой человек был передан родителям. Далее им будут заниматься молодежные полицейские, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося и как у ребенка оказались ключи от машины.

Кулламяэ просит родителей убедиться, что ключи от машины лежат не в доступном для детей месте. «Детям стоит объяснить на понятном им языке, почему у необдуманных поступков могут быть роковые последствия. Эта поездка на машине могла стать для них последней. Если ребенок это хорошо понимает, в будущем подобных происшествий можно избежать», - говорит полицейский.