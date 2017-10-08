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Полиция Лондона отпустила наехавшего на прохожих водителя

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ФОТО: SOCIAL MEDIA/REUTERS

Полиция Лондона отпустила из-под стражи человека, который днем ранее совершил наезд на пешеходов в центре города. Сообщение об этом опубликовано на сайте Скотланд-Ярда.

В настоящее время в его отношении продолжается следствие, мужчину подозревают в нарушении правил дорожного движения и неосторожном вождении, сообщает Газета.ru.

Дорожная полиция продолжает устанавливать причины происшествия. В результате ДТП 11 человек пострадали, 9 из них были госпитализированы.

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