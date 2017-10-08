Полиция Лондона отпустила наехавшего на прохожих водителя

В настоящее время в его отношении продолжается следствие, мужчину подозревают в нарушении правил дорожного движения и неосторожном вождении, сообщает Газета.ru.

Дорожная полиция продолжает устанавливать причины происшествия. В результате ДТП 11 человек пострадали, 9 из них были госпитализированы.