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Что происходит? Более 900 грузовиков стоят в очереди на границе Белоруссии с Литвой

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ФОТО: Reuters / Scanpix

Более 900 грузовых автомобилей ожидают выезда из Белоруссии на границе с Литвой, сообщает Государственный пограничный комитет Белоруссии.

Ранее в ведомстве предупреждали, что 7 и 8 октября таможенная служба Литвы ведет работы по реконструкции инфраструктуры пунктов пропуска на литовско-белорусской границе, сообщает РИА Новости.

По данным белорусских пограничников на выезде из Белоруссии в Литву в очереди в пункте пропуска "Каменный Лог" стоят 300 большегрузных автомобилей, "Бенякони" — 252, "Привалка" — 203, "Котловка" — 160.

На фоне затруднений при пересечении границы на популярном литовском направлении очереди образовались и на выезде из Белоруссии в Латвию: в пункте пропуска "Григоровщина" стоят 140 грузовиков, "Урбаны" — 260.

Кроме того, очереди на выезд из Белоруссии образовались и в пунктах пропуска на границе с Польшей: 120 грузовиков стоят на выезде в белорусском пункте пропуска " Брузги" и 68 — "Берестовице".

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