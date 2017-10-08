Картина дня: предупреждение МуПо, 13-летний водитель и трагедия в Латвии

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Приговоренный к пожизненному сроку наемный убийца из Таллинна вновь совершил преступление
Приговоренный к пожизненному сроку заключения за наемное убийство и несколько других тяжелых преступлений Алексей Никифоров в начале октября вновь предстал перед судом. Читать далее...
МуПо предупреждает: в Таллинне промышляют пиратские такси
В Таллинне промышляют пиратские такси, поездка на которых может закончиться огромным счетом, предупреждает Муниципальная полиция (МуПо). Читать далее...
Полиция поймала за рулем 13-летнего мальчика, катающего на машине друзей
Вчера в поле зрения полиции попала машина, за рулем которой оказался 13-летний мальчик, который без ведома родителей взял автомобиль покататься. Читать далее...
Фото: смотрите, как выглядит новый дом белых медведей в Таллиннском зоопарке
Сегодня уже до полудня все посетители Таллиннского зоопарка могли наконец узнать, как живется белым медведям в новом доме. Читать далее...
Защитнику детей пришлось прибегнуть к помощи полиции, чтобы попасть в квартиру
В маленьком многоквартирном доме соседи заметили, что одна мать время от времени странно ведет себя с ребенком: она казалась душевно неуравновешенной и иногда целыми днями не выходила с ребенком из квартиры. Соседи сообщили об этом в местное самоуправление и защитник детей отправился навестить эту семью. Читать далее...
Синоптики: циклон принесет в Эстонию сильные дожди
В ближайшие дни на погоду в Эстонии будут влиять циклоны. Один из них в хорошем темпе перемещается с Черного моря к нам на Финский залив. Читать далее...
Трагедия в Латвии: во время авторалли разбился вертолет, один человек погиб (видео)
Сегодня в Латвии Грамздской волости Приекульского края во время ралли «Лиепая» упал гражданский вертолет, один человек погиб, еще трое пострадали. Читать далее...
Трамп заявил о «единственном способе» решения вопроса с КНДР
Президент США подверг критике действия своих предшественников, которые вели многолетние переговоры с Северной Кореей. Читать далее...
Раскрыто содержание записки лас-вегасского стрелка
Обнаруженная в номере стрелка из Лас-Вегаса в гостинице Mandalay Bay записка содержит расчеты того, куда ему нужно было целиться, дабы убить как можно большее число людей. Читать далее...