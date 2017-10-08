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Какой ужас: во Франции во время ралли насмерть разбился гонщик

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ФОТО: France Bleu Périgord‏ / Twitter

Во Франции во время второго пробного заезда на авторалли Rallye de Sarlat насмерть разбился 41-летний гонщик Энтони Мора. Он потерял управление гоночным автомобилем и выехал с трассы в дерево.

Трагедия произошла около 10 часов утра. В момент инцидента в автомобиле Мора также находился его штурман Флориан Мойне. Он не получил серьезных травм и ему госпитализация не потребовалась, сообщает Postimees.ee.

Соревнования приостановлены, проводится расследование случившегося.

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