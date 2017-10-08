Какой ужас: во Франции во время ралли насмерть разбился гонщик
8 октября 2017 г., 17:10
Во Франции во время второго пробного заезда на авторалли Rallye de Sarlat насмерть разбился 41-летний гонщик Энтони Мора. Он потерял управление гоночным автомобилем и выехал с трассы в дерево.
Трагедия произошла около 10 часов утра. В момент инцидента в автомобиле Мора также находился его штурман Флориан Мойне. Он не получил серьезных травм и ему госпитализация не потребовалась, сообщает Postimees.ee.
Соревнования приостановлены, проводится расследование случившегося.