Какой ужас: во Франции во время ралли насмерть разбился гонщик

Трагедия произошла около 10 часов утра. В момент инцидента в автомобиле Мора также находился его штурман Флориан Мойне. Он не получил серьезных травм и ему госпитализация не потребовалась, сообщает Postimees.ee.

Соревнования приостановлены, проводится расследование случившегося.