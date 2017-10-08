В возрасте 46 лет ушел из жизни известный историк Вахур Маде

Вахур Маде родился 11 июля 1971 года. В 1994 году окончил исторический факультет Тартуского университета, а в 1999 защитил докторскую диссертацию. С 2000 года был заместителем директора Эстонской школы дипломатов, сообщает Rus.err.ee.

В 90-е годы прошлого столетия работал журналистом газетах Postimees и Äripäev, сотрудничал с Эстонским телерадиовещанием.