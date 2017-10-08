В возрасте 46 лет ушел из жизни известный историк Вахур Маде
8 октября 2017 г., 17:18
Сегодня утром после долгой тяжелой болезни в возрасте 46 лет ушел из жизни известный эстонский историк Вахур Маде, который долгое время занимал должность заместителя директора Эстонской школы дипломатов.
Вахур Маде родился 11 июля 1971 года. В 1994 году окончил исторический факультет Тартуского университета, а в 1999 защитил докторскую диссертацию. С 2000 года был заместителем директора Эстонской школы дипломатов, сообщает Rus.err.ee.
В 90-е годы прошлого столетия работал журналистом газетах Postimees и Äripäev, сотрудничал с Эстонским телерадиовещанием.