Бюджетная детская площадка возмутила родителей

Несмотря на то, что нынешние сооружения детской площадки, расположенной на улице Кеск в Пирита, пришли в негодность, родители не рады тому, что их заменят бывшими в употреблении игровыми элементами, которые заберут из двора детского сада Козе. Детский сад получит перед выборами новую площадку.

«На детской площадке на улице Кеск действительно заменили аттракционы», - сказал пресс-секретарь управы района Пирита Расмус Синивеэ, добавив, что старым сооружениям исполнилось уже 15 лет.

По его словам, в детском саду Козе начались масштабные строительные работы. В ходе них будет построено новое здание детсада и новая игровая площадка. «Из-за строительных работ у нас было два варианта – утилизировать аттракционы, находящиеся в хорошем состоянии, или установить их там, где необходимо», - отметил Синивеэ.

Он заверил, что все аттракционы перед установкой тщательно проверяются, чтобы убедиться в их безопасности.