Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияВыборы 2017ЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Бюджетная детская площадка возмутила родителей

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи

Родители из Пирита недоумевают по поводу решения местной управы установить на детской площадке старые игровые элементы, взяв их со двора детского сада. Горуправа говорит, что в противном случае находящиеся в хорошем состоянии горки просто придется выбросить, пишет Postimees.ee.

Несмотря на то, что нынешние сооружения детской площадки, расположенной на улице Кеск в Пирита, пришли в негодность, родители не рады тому, что их заменят бывшими в употреблении игровыми элементами, которые заберут из двора детского сада Козе. Детский сад получит перед выборами новую площадку.

«На детской площадке на улице Кеск действительно заменили аттракционы», - сказал пресс-секретарь управы района Пирита Расмус Синивеэ, добавив, что старым сооружениям исполнилось уже 15 лет.

По его словам, в детском саду Козе начались масштабные строительные работы. В ходе них будет построено новое здание детсада и новая игровая площадка. «Из-за строительных работ у нас было два варианта – утилизировать аттракционы, находящиеся в хорошем состоянии, или установить их там, где необходимо», - отметил Синивеэ.

Он заверил, что все аттракционы перед установкой тщательно проверяются, чтобы убедиться в их безопасности.

Наверх