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Латвия получила от Великобритании 65 подержанных бронемашин

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ФОТО: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja

Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии получили из Великобритании 65 из 123 предусмотренных боевых разведывательных гусеничных бронемашин, сообщили агентству ЛETA в пресс-службе Министерства обороны.

Проект механизации пехотной бригады сухопутных сил НВС разделен на несколько этапов. В его рамках в целом планируется поставить 123 единицы бронетехники. Первые бронемашины были доставлены в Латвию осенью 2015 года, сообщает портал Rus.TVNET.

Предназначенная для создания механизированного подразделения бронетехника перед поставкой из Великобритании проходит капитальный ремонт и модернизацию. Поставки запланированы до 2020 года.

В основную сумму договора включены полное обновление и капремонт 123 платформ, запчасти и обучение латвийских специалистов, что обойдется в общей сложности в 39,418 млн фунтов (46,6 млн евро).

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