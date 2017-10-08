Латвия получила от Великобритании 65 подержанных бронемашин

Проект механизации пехотной бригады сухопутных сил НВС разделен на несколько этапов. В его рамках в целом планируется поставить 123 единицы бронетехники. Первые бронемашины были доставлены в Латвию осенью 2015 года, сообщает портал Rus.TVNET.

Предназначенная для создания механизированного подразделения бронетехника перед поставкой из Великобритании проходит капитальный ремонт и модернизацию. Поставки запланированы до 2020 года.

В основную сумму договора включены полное обновление и капремонт 123 платформ, запчасти и обучение латвийских специалистов, что обойдется в общей сложности в 39,418 млн фунтов (46,6 млн евро).