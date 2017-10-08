На шоссе Таллинн-Нарва водитель сбил лося: машина всмятку, животное погибло (видео)
8 октября 2017 г., 18:36
Около полуночи в субботу на 66-м километре шоссе Таллинн-Нарва автомобиль сбил лося, сообщает передача Reporter.
Водителя автомобиля и пассажира доставили в больницу на осмотр и затем отпустили домой. В результате ДТП автомобиль получил серьезные повреждения.
Охотники приехали на место происшествия через пять минут после прибытия полиции и увезли труп животного.
Полиция просит всех водителей быть внимательными, особенно в темное время суток и на дорогах, проходящих рядом с лесом.