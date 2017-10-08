На шоссе Таллинн-Нарва водитель сбил лося: машина всмятку, животное погибло (видео)

Водителя автомобиля и пассажира доставили в больницу на осмотр и затем отпустили домой. В результате ДТП автомобиль получил серьезные повреждения.

Охотники приехали на место происшествия через пять минут после прибытия полиции и увезли труп животного.

Полиция просит всех водителей быть внимательными, особенно в темное время суток и на дорогах, проходящих рядом с лесом.