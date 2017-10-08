МИД России объявил об угрозе закрытия американских телеканалов

В начале октября главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что требование американского Минюста зарегистрироваться в качестве иностранного агента может привести к тому, что канал прекратит работу в Штатах. Судя по комментариям Роскомнадзора - под угрозой CNN, сообщает Newsru.com.

В пятницу Роскомнадзор напомнил, что ведомство имеет право приостановить лицензию компании-вещателя телеканала CNN International в России на период в три месяца, если компания не устранит в установленные сроки выявленные нарушения.

РИА "Новости" тогда сообщало, что CNN может остаться без лицензии к 11 октября.

Проблемы RT в США

Проблемы у телеканала, который на Западе считают проводником кремлевской пропаганды, возникли на фоне расследования предполагаемого вмешательства России в американские выборы 2016 года. 11 сентября телеканал RT сообщил, что Министерство юстиции США направило письмо компании, которая обслуживает RT America, с требованием зарегистрироваться как иностранный агент.

4 октября телеканал RT убрали из премиальной выдачи видеохостинга YouTube, принадлежащего Google. Произошло это вскоре после того, как конгресс выразил намерение опросить представителей Google в связи с возможным размещением рекламы со связанных с RT аккаунтов. Другие интернет-гиганты - Facebook и Twitter - уже предоставили такую информацию.

Параллельно с этим в палате представителей конгресса США обсуждается проект новых требований к регистрации иностранных агентов. Проект предполагает наделение Минюста дополнительными полномочиями, позволяя выявлять и по суду преследовать организации, которые "незаконным путем" пытаются повлиять на политические процессы в США.