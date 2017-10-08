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Пожар века на МКАД: полыхающий строительный рынок вот-вот рухнет, взрываются автомобили (фото)

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В Подмосковье произошел крупный пожар в торговом комплексе "Синдика".  Комплекс горит по всей площади, сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МЧС.

Собеседник агентства сообщил, высока вероятность обрушения отдельных частей кровли здания. "Скорее всего, кровля может обрушиться не по всей площади, а частями по очагам", - сказал он.

По словам представителя МЧС, несколько очагов пожара разбросаны на площади 55 000 квадратных метров.

Взрываются автомобили

Взрываются припаркованные автомобили на подземной стоянке, горящего в Одинцовском районе строительном рынке "Синдика". "Несколько машин взорвались на подземной парковке в горящем торговом комплексе", - сказал собеседник агентства. Согласно данным на сайте торгового центра, подземный паркинг рассчитан на 5,2 тыс. машиномест.

Эвакуированы более 3000 человек

С территории торгового комплекса были эвакуированы более 3000 человек. По предварительным данным пострадавших нет, сообщили в МЧС РФ.

"По состоянию на 18:00, для тушения пожара на территории строительного центра в Одинцовском районе Московской области задействованы около 100 человек и 25 единиц техники, в том числе два вертолета Ка-32 с водосливными устройствами. Работают восемь звеньев газодымозащитной службы, которые осуществляют разведку внутри помещений и тушение пожара", - говорится в сообщении ведомства.

"Синдика" - строительный торговый центр, расположенный на 65-м км МКАД (внешняя сторона). ТЦ занимает площадь в 150 тыс. кв. метров. В "Синдике" около 1000 магазинов. Имеется паркинг на 5200 машиномест.

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