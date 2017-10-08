Фото: автомобиль BMW врезался в стену бывшего пансионата

К счастью, в этот момент на пешеходной дорожке не было ни одного пешехода. Находившиеся в автомобиле BMW двое мужчин не пострадали, пишет Sakala.

Водитель объяснил фотографу Кенно Соо, что инцидент произошел из-за поломки автомобиля – у машины не работала коробка передач, и водитель в стрессовой ситуации не специально слишком сильно нажал на педаль газа.