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Фото: автомобиль BMW врезался в стену бывшего пансионата

На пешеходной дорожке чудом никого не оказалось!

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Сегодня утром около 11 часов в Вильянди около перекрестка улиц Таллинна и Якобсони автомобиль BMW врезался в стену здания, в котором раньше располагался пансионат.

К счастью, в этот момент на пешеходной дорожке не было ни одного пешехода. Находившиеся в автомобиле BMW двое мужчин не пострадали, пишет Sakala.

Водитель объяснил фотографу Кенно Соо, что инцидент произошел из-за поломки автомобиля – у машины не работала коробка передач, и водитель в стрессовой ситуации не специально слишком сильно нажал на педаль газа.

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