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В США женщина убила и сожгла в масле маленького сына: ей посоветовали это сделать в интернете

Слабонервным не читать!

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ФОТО: PantherMedia / Scanpix

Жительница штата Милуоки в США Амелия Дистазио убила своего четырехлетнего сына и сожгла его в ванной.

Причиной такого ужасающего поступка стало то, что она подозревала сына в канибализме, сообщает портал Fakty.ictv.ua со ссылкой на Mirror.

Оказывается, женщина искала в интернете информацию о том, как распознать каннибала и как убить его. Также она общалась на тематических форумах, где ей и посоветовали сжечь ребенка.

Соседи подняли тревогу, когда увидели дым, поднимающийся из квартиры. Однако, когда прибыли полицейские, они нашли только сожженное тело малыша по имени Антонио.

Руки мальчика были связаны за спиной семью ремнями, а на его голове был пластиковый пакет. Рядом с ванной стояла бутылка с растительным маслом и клетка с мертвой морской свинкой, которую женщина также утопила в ванной.

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