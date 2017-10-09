Злоупотребившие властью снова рвутся к пирогу

«Если речь идет о приговоре, то я не комментирую», - сказал нарвитянин Андрей Филиппов и неожиданно прервал телефонный разговор.

Зарабатывающий сейчас на хлеб оператором на AS Narva Vesi Филиппов – бывший вице-мэр Нарвы. Он взял взятку и помог депутату Федору Овсянникову сделать из городских строительных заказов дойную корову для избранных предпринимателей. И хотя в кармане у Филиппова лежит свежий вступивший в силу приговор о коррупции, это не мешает ни ему, ни Овсянникову вновь баллотироваться в этом году по спискам Центристской партии.

А если посмотреть шире, можно увидеть, что на нынешних выборах по всей стране в муниципальные органы власти рвется целая армия бывших и нынешних депутатов с аналогичным прошлым и настоящим.

Один из них – бывший руководитель волостного собрания Лохусуу и председатель комиссии по госзаказам Тойво Киви, который и в этот раз охотится за голосами в волости Муствеэ по спискам Партии реформ. Из весеннего приговора можно вычитать, как он в период с 2011-2012 годы брал взятки у местных предпринимателей и после того, как дело вскрылось, должен был отдать более 12 000 евро дохода, полученного преступным путем.

Киви объяснил свое участие в нынешних выборах тем, что в отношении него нет обвинительного приговора: «Мое дело прекратили по принципу опортунитета».

На замечание журналиста, что опортунитет означает, что совершение деяния все же доказано, Киви закончил разговор: «В таком случае, я ничего не буду комментировать».

Есть еще порох в пороховницах

Несколько более разговорчивым оказался предприниматель и бывший депутат Йыхвиского волостного собрания Аллан Мянд, который в прошлом году несколько раз фигурировал в криминальных рубриках СМИ. А именно, стало известно, что Мянда и других обвиняемых по одному с ним уголовному делу во время предварительного следствия непропорционально долго продержали под стражей – всего около семи месяцев.

В мае 2016 года его признали винновым в обещании и даче взяток. Почему же он вновь баллотируется?

«Я не хочу об этом говорить, это – абсурд, к чему это привело», - с горечью говорит Мянд и перечисляет детали приговора, которые доказывают, что никакого сговора на самом деле не было. В итоге в почтовый ящик журналиста приходит письмо со ссылками на мнение, опубликованное в газете Põhjarannik, о полицейском государстве и комментарием Мянда: «Больше мне комментировать нечего».

Ситуация забавна, поскольку на самом деле каждый может прочитать доступный общественности приговор, в котором рассказано как Мянд по сути сделал работников волостной управы своими карманными чиновниками и как все это было записано Полицией безопасности.

Есть еще порох в пороховницах и у бывшего старейшины таллиннского района Кесклинн Алара Няэме, который теперь баллотируется в волости Валга по спискам Центристской партии. Весной он был признан виновным в присвоении денег города Таллинна, поскольку в 2015 году он разрешил тайно оплатить мероприятие в Валга из столичного бюджета.