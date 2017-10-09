Злоупотребившие властью снова рвутся к пирогу

Прерванные телефонные звонки и тирады, уводящие в сторону от темы судебных процессов – так происходит всякий раз, если спросить у недавно обвиненных в злоупотреблении властью или в присвоении общественных денег руководителей волостей, почему они вновь решили выставить свои кандидатуры на выборах.
«Если речь идет о приговоре, то я не комментирую», - сказал нарвитянин Андрей Филиппов и неожиданно прервал телефонный разговор.
Зарабатывающий сейчас на хлеб оператором на AS Narva Vesi Филиппов – бывший вице-мэр Нарвы. Он взял взятку и помог депутату Федору Овсянникову сделать из городских строительных заказов дойную корову для избранных предпринимателей. И хотя в кармане у Филиппова лежит свежий вступивший в силу приговор о коррупции, это не мешает ни ему, ни Овсянникову вновь баллотироваться в этом году по спискам Центристской партии.
А если посмотреть шире, можно увидеть, что на нынешних выборах по всей стране в муниципальные органы власти рвется целая армия бывших и нынешних депутатов с аналогичным прошлым и настоящим.
Один из них – бывший руководитель волостного собрания Лохусуу и председатель комиссии по госзаказам Тойво Киви, который и в этот раз охотится за голосами в волости Муствеэ по спискам Партии реформ. Из весеннего приговора можно вычитать, как он в период с 2011-2012 годы брал взятки у местных предпринимателей и после того, как дело вскрылось, должен был отдать более 12 000 евро дохода, полученного преступным путем.
Киви объяснил свое участие в нынешних выборах тем, что в отношении него нет обвинительного приговора: «Мое дело прекратили по принципу опортунитета».
На замечание журналиста, что опортунитет означает, что совершение деяния все же доказано, Киви закончил разговор: «В таком случае, я ничего не буду комментировать».
Есть еще порох в пороховницах
Несколько более разговорчивым оказался предприниматель и бывший депутат Йыхвиского волостного собрания Аллан Мянд, который в прошлом году несколько раз фигурировал в криминальных рубриках СМИ. А именно, стало известно, что Мянда и других обвиняемых по одному с ним уголовному делу во время предварительного следствия непропорционально долго продержали под стражей – всего около семи месяцев.
В мае 2016 года его признали винновым в обещании и даче взяток. Почему же он вновь баллотируется?
«Я не хочу об этом говорить, это – абсурд, к чему это привело», - с горечью говорит Мянд и перечисляет детали приговора, которые доказывают, что никакого сговора на самом деле не было. В итоге в почтовый ящик журналиста приходит письмо со ссылками на мнение, опубликованное в газете Põhjarannik, о полицейском государстве и комментарием Мянда: «Больше мне комментировать нечего».
Ситуация забавна, поскольку на самом деле каждый может прочитать доступный общественности приговор, в котором рассказано как Мянд по сути сделал работников волостной управы своими карманными чиновниками и как все это было записано Полицией безопасности.
Есть еще порох в пороховницах и у бывшего старейшины таллиннского района Кесклинн Алара Няэме, который теперь баллотируется в волости Валга по спискам Центристской партии. Весной он был признан виновным в присвоении денег города Таллинна, поскольку в 2015 году он разрешил тайно оплатить мероприятие в Валга из столичного бюджета.
И Няэме сначала начинает говорить о приговоре. Он утверждает, что действовал на основании договора о сотрудничестве между двумя самоуправлениями, верил коллегам и сам никаких денег не присваивал.
«Но, да, меня признали винновым, я получил наказание и возместил расходы. Однако все это не должно означать, что моя жизнь закончена, и карьера политика завершена», - рассуждает Няэме.
По его словам, он вновь выставил свою кандидатуру, поскольку чувствует свои обязательства перед жителями региона: «Это никакой не политический проект, или попытка прорваться к власти любой ценой».
В плане злоупотребления властью Няэме резулятивен: «Злоупотребление властью и деньгами и таким образом попытка удержаться на должности или попасть на нее – абсолютно недопустимы и заслуживают наказания. И то, что СМИ поднимают такие темы, заслуживает одобрения».
Со скамьи подсудимых на выборы
Эдгар Сависаар и Калев Калло – самые известные имена в компании кандидатов, у которых сейчас идет процесс по обвинению в коррупции или присвоении общественных денег.
Находящийся сейчас под судом по обвинению в нарушении ограничений в ведении производств и присвоении бывший старейшина волости Кыпу Тыну Кивилоо говорит, что баллотируется, поскольку чувствует себя виноватым. «Нужно, прежде всего, признать вину перед собой и другое дело, что тебя признают виновным окончательно. Сегодня это все об обвинении», - сказал он.
Справедливости ради отметим, что суд первой инстанции признал вину Кивилоо по всем эпизодам, кроме одного. А приговор суда второй инстанции появится только в ноябре.
Причиной участия в выборах Кивилоо называет большое доверие местных жителей: «Я бы сам не баллотировался, я уже давно собираюсь в сторону Таллинна».
Старейшина волости Кыпу Сийм Ави считает участие Кивилоо дурным тоном: «Избиратели рискуют, если обвинительный приговор после вступит в силу. Кто будет отвечать задним числом? В такой ситуации избиратель будет сам виноват».
А какую ответственность в этой истории несут партии? Как Киви, Филиппова, Овсянникова, так и Мянда объединяет одно обстоятельство: они вышли из партий, но и после уступивших в силу приговоров партии разрешают им баллотироваться по своим спискам.
Стоит знать
В выборах в органы местных самоуправлений не может участвовать человек, который признан виновным в совершении преступления и отбывает реальное наказание.
Иные виды наказаний (в том числе условный срок) и предыдущее наказание участию в выборах не препятствуют.
Если в отношении человека, выбранного депутатом собрания, вступил в силу приговор за умышленное преступление, он лишается мандата досрочно.
Источник: Республиканская избирательная комиссия.
1 вопрос
Этично ли депутату местного самоуправления, признанному виновным в коррупции или присвоении денег вновь участвовать в выборах?
Тынис Кыйв, генеральный секретарь Партии реформ
Партия реформ не считает этичным участие в выборах людей, получивших обвинительный приговор. Наша фракция только недавно сделала Рийгикогу предложение, согласно которому человек не мог бы баллотироваться во время срока наказания. Информацией о своих членах и их репутации лучше всего обладают регионы, поскольку они находятся ближе к своим людям. Никакой проверки в регистрах Партия реформ не делает и это нереально, поскольку в партии состоят почти 13 000 членов.
Кристен Канарик, генеральный секретарь СДПЭ
Если в плане кандидата есть обоснованные подозрения в злоупотреблении властью, например, идет судебное разбирательство или иное официальное расследование, то нельзя одобрить попытки такого человека прорваться к власти. Есть целый ряд случаев злостного злоупотребления властью, участие в выборах фигурантов которых нельзя считать этичным. С другой стороны, нельзя изгонять из общества человека, который признал свое деяние и понес за него ответственность – может ли такой человек баллотироваться нужно решать отдельно. Но окончательное решение, годится он или нет, принимает избиратель.
Артур Тальвик, председатель Свободной партии
Мы стараемся, чтобы в списках избирательных союзов Свободной партии подозрительных типов не было. Например, я знаю, что Свободный гражданин Таллинна очень тщательно проверят своих кандидатов. В целом, совершивший ошибку человек должен иметь право на новую возможность показать себя с хорошей стороны, но, к сожалению, безнаказанность делает некоторых патологическими государственными ворами.
Генеральные секретари Центристской партии и IRL на вопросы не ответили.