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Вот это запасы! Эстонская хозяйка закатывает каждый год по несколько тысяч банок (видео)

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ФОТО: скриншот

Передача Seitsmesed телеканала TV3 побывала в гостях у жительницы Сааремаа Миральды-Ралли Мати, которая каждый год готовит несколько тысяч всевозможных банок запасов.

Например, в прошлом году женщина закатала более 2000 банок запасов. «Часть запасов я храню в подвале, часть дома», - рассказывает хозяйка и показывает шкаф, специально приспособленный для запасов.

Однако большую часть заготовок Миральда-Ралли делает не для себя, а раздает всем подряд - друзьям, родственникам, знакомым и просто хорошим людям. «Отдаю почти все, и мне это нравится. Отдавать – это самая большая радость», - отмечает она.

Участвует женщина и в различных конкурсах. Например, в прошлом году она выиграла специальный приз в категории «Лучшая сладкая заготовка на Сааремаа».

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