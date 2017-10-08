Вот это запасы! Эстонская хозяйка закатывает каждый год по несколько тысяч банок (видео)

Передача Seitsmesed телеканала TV3 побывала в гостях у жительницы Сааремаа Миральды-Ралли Мати, которая каждый год готовит несколько тысяч всевозможных банок запасов.
8 октября 2017 г., 20:28
Например, в прошлом году женщина закатала более 2000 банок запасов. «Часть запасов я храню в подвале, часть дома», - рассказывает хозяйка и показывает шкаф, специально приспособленный для запасов.
Однако большую часть заготовок Миральда-Ралли делает не для себя, а раздает всем подряд - друзьям, родственникам, знакомым и просто хорошим людям. «Отдаю почти все, и мне это нравится. Отдавать – это самая большая радость», - отмечает она.
Участвует женщина и в различных конкурсах. Например, в прошлом году она выиграла специальный приз в категории «Лучшая сладкая заготовка на Сааремаа».