Рейнсалу призывает партии объединиться и забрать у центристов власть в Таллинне

По его мнению, единый блок мог бы состоять из IRL, Партии реформ, EKRE и социал-демократов. Рейнсалу говорит, что все другие остальные тоже могут войти в блок, за исключением Списка Сависаара. Рейнсалу считает, что это помогло бы внести принципиальные изменения в управление городом.

Жесткая позиция Рейнсалу в отношении центристов понятна, так как опросы прогнозируют, что после выборов центристы останутся у власти.

Проведенный в сентябре опрос, например, показал, что за Центристскую партию готовы проголосовать 39,5 процента избирателей в Таллинне. Это означает, что центристы не смогут единолично управлять городом, но из без коалиции с ними это сделать будет невозможно.

Кандидат в мэра Таллинна от Партии реформ Кристен Михал похвалил идею Рейнсалу. «Я надеюсь, что изменения для соцдемов, EKRE и может даже зеленых важнее прагматичных предложений центристов», - отметил он.

Однако если Михал и раньше говорил, что не исключает сотрудничества с EKRE, то соцдемы заявляли, что с народными консерваторами за один стол переговоров не сядут.

Кандидат в мэры Таллинна от EKRE Мартин Хельме отметил, что предложение Рейнсалу вызвано опасениями из-за низкого рейтинга партии IRL. При этом он отметил, что в нем есть рациональное зерно.