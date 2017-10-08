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В Ида-Вирумаа прошел трехдневный рейд с участием помощников полицейских: читайте, кого поймали

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Полицейский рейд. | ФОТО: Martin Ilustrumm

В Ида-Вирумаа завершился трехдневный рейд стражей порядка и помощников полицейских.

Десять нетрезвых водителей в Нарве и Йыхви и два водителя без прав - результат трехдневной работы добровольных помощников полиции в Ида-Вирумаа, передает портал Rus.err.ee со ссылкой на "Актуальная камера".

В эти дни помощники полицейских из Таллинна, Тарту, Нарвы и Йыхви также помогали в поиске вандалов в Йыхви и обучались методу правильного общения с населением.

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