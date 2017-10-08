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Прихожане поддержали пастора Аннику Лаатс, вступившуюся за права геев

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Прихожане церкви Ристи поддержали пастора Аннику Лаатс, которая несколько дней назад выступила в прямом эфире ETV в защиту закона о совместном проживании.

Воскресным утром на богослужении в приходе Ристи было чуть многолюднее, чем обычно и не помешала даже дождливая погода. Прихожане и гости из других приходов приехали поддержать пастора Аннику Лаатс, передает портал Rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

Сама Лаатс считает, что непонимание необходимости закона о совместном проживании может привести к тяжкой душевной болезни в обществе. Каждый, кто проживает в Эстонии, должен быть услышан и принят таким, какой он есть.

Эстонская евангелическая лютеранская церковь, служителем которой является Лаатс, заявила, что мнение пастора отличается от позиции церкви.

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