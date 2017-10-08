Дорожное движение в Таллинне: читайте, какой перекресток является лидером по числу ДТП

Таллинн лидирует по числу дорожно-транспортных происшествий и только за текущий год здесь произошло 354 аварий, в которых пострадали люди.
Если на карте Таллинна отметить красным цветом все дорожные происшествия за этот год, то столица Эстонии становится похожа на большое красное пятно, передает портал Rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру +".
Лидер по числу ДТП - перекресток около кинотеатра "Космос". "С улицы Тыннисмяги выезжают автомобили и присоединяются к движению. То есть они встречаются с другими транспортными средствами, которые двигаются из центра города", - отмечает инструктор по вождению Алексей Винтеев.
"Нельзя забывать о том, что трамваи у нас сейчас новые и тихие, их не слышно, они приближаются с большой скоростью и водитель, который стоит на трамвайных путях и собирается совершить поворот налево, по закону обязан освободить трамвайные пути, а водители, которые двигаются навстречу со стороны центра города обязаны уступить дорогу водителю, который освобождает трамвайные пути", - отмечает он.