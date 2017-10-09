В Таллинне самым популярным оказался избирательный участок в Lasnamäe Centrum

На девяти открытых на время предварительного голосования участках в Таллинне в воскресенье проголосовали 4309 человек, в субботу 4298, а за четыре дня 16308 человек.

Самым популярным оказался участок в Lasnamäe Centrum, где гражданский долг исполнили за четыре дня 2605 избирателей. 2393 человека опустили бюллетени в избирательном участке, расположенном в центре Stroomi, а участок, расположенный в магазине Maxima на ул. Линнамяэ-теэ, принял в урны 2249 волеизъявлений. В центре Kristiine проголосовали 2003, а в центре Magistral 1764 человека.

В центре Solaris проголосовали 1614 человек, в магазине Maxima на Смуули-теэ 1534, в центре Rocca al Mare 1082, а в центре Järve 1064 человека.

На 20.05 в воскресенье возможностями электронного голосования по Эстонии воспользовались 85 966 человек.

С 12 до 20 часов с 9 по 11 октября в Таллинне можно будет проголосовать на всех 87 избирательных участках по месту жительства и вне зависимости от места жительства на 19 участках.

На выборах в Таллиннское городское собрание правом голоса обладают живущие в Таллинне по данным регистра на 15 сентября и достигшие ко дню выборов 16-летнего возраста граждане Эстонии, граждане Европейского Союза и иностранцы, не являющиеся гражданами государства-члена Евросоюза, живущие в Эстонии на основании постоянного вида на жительство или вида на жительство долговременного жителя.