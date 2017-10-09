Водитель уснул за рулем, автомобиль перевернулся на крышу

Инцидент имел место около 5.00 на 34-ом километре шоссе Таллинн - Нарва, где 31-летний водитель автомобиля Audi Q7, не имевший водительских прав соответствующей категории, уснул за рулем, снес дорожное ограждение, а затем вылетел в кювет и перевернулся на крышу.

Водитель сбежал с места аварии, но затем вернулся. Скорая помощь доставила его в Северо-Эстонскую региональную больницу.