Водитель уснул за рулем, автомобиль перевернулся на крышу
9 октября 2017 г., 07:21
Рано утром в воскресенье, 8 октября, в Харьюмаа на Нарвском шоссе произошла авария. Не имевший водительских прав водитель уснул за рулем, в результате чего автомобиль врезался в дорожное ограждение, вылетел в кювет и перевернулся на крышу.
Инцидент имел место около 5.00 на 34-ом километре шоссе Таллинн - Нарва, где 31-летний водитель автомобиля Audi Q7, не имевший водительских прав соответствующей категории, уснул за рулем, снес дорожное ограждение, а затем вылетел в кювет и перевернулся на крышу.
Водитель сбежал с места аварии, но затем вернулся. Скорая помощь доставила его в Северо-Эстонскую региональную больницу.