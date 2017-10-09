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Отт Тянак занимает вторую строчку в общем зачете

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ФОТО: PATRIK STOLLARZ/AFP

Гонщик Citroen Racing выиграл Ралли Испании, впервые в карьере поднявшись на первую ступеньку подиума асфальтового этапа WRC.

Финальный PowerStage – транслируемый в прямом эфире доп, по результатам которого участники получают дополнительные очки – стал единственным из воскресных спецучастков, на котором Крис Мик уступил соперникам. Здесь североирландец показал второй результат, пропустив вперед только Дани Сордо, и выиграл гонку, пишет motorsport.com.

Второе место по итогам Ралли Испания досталось Себастьену Ожье. Француз уверенно отбился от атак своего партнера по M-Sport Отта Тянака, опередив его на пять секунд. Оба пилота отметились в первой пятерке на PowerStage, получив 3 и 2 дополнительных очка соответственно.

Единственный из оставшихся в гонке пилотов Toyota Юхо Хяннинен завершил испанский этап с четвертым результатом, заработав одно дополнительное очко. На пятом месте финишировал Мадс Остберг, продемонстрировавший свой лучший результат в текущем сезоне.

Последними представителями категории WRC в зачетной десятке стали пилот Citroen Стефан Лефевр и Элфин Эванс из M-Sport: они завершили гонку на шестой и седьмой позициях соответственно.

Замкнули десятку сильнейших по результатам Ралли Испания победитель в зачете WRC 2 пилот M-Sport Теему Сунинен, Ян Копецки и Оле-Кристиан Вайби на Skoda Fabia R5.

По результатам испанского этапа преимущество Ожье в общем зачете выросло до 35 очков (198), а Тянак выбрался на вторую позицию (161 очко). Тьерри Невилль опустился на третью строчку и теперь проигрывает лидеру 38 очков (160).

Следующий этап мирового первенства, Ралли Великобритания, пройдет с 26 по 29 октября.

Итоговое положение на Ралли Испании:

Поз.ПилотМашинаВремя/Отст.
1. Крис МикCitroën C3 WRC3:01:21.1
2. Себастьен ОжьеFord Fiesta WRC+ 28.0
3. Отт ТянакFord Fiesta WRC+ 33.0
4. Юхо ХянниненToyota Yaris WRC+ 54.1
5. Мадс ОстбергFord Fiesta WRC+ 2:26.2
6. Стефан ЛефеврCitroën C3 WRC+ 2:43.0
7. Элфин ЭвансFord Fiesta WRC+ 4:37.4
8. Теему СуниненFord Fiesta R5+ 8:22.7
9. Ян КопецкиŠkoda Fabia R5+ 8:54.5
10. Оле-Кристиан ВайбиŠkoda Fabia R5+ 9:04.8
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