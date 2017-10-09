Отт Тянак занимает вторую строчку в общем зачете

Финальный PowerStage – транслируемый в прямом эфире доп, по результатам которого участники получают дополнительные очки – стал единственным из воскресных спецучастков, на котором Крис Мик уступил соперникам. Здесь североирландец показал второй результат, пропустив вперед только Дани Сордо, и выиграл гонку, пишет motorsport.com.

Второе место по итогам Ралли Испания досталось Себастьену Ожье. Француз уверенно отбился от атак своего партнера по M-Sport Отта Тянака, опередив его на пять секунд. Оба пилота отметились в первой пятерке на PowerStage, получив 3 и 2 дополнительных очка соответственно.

Единственный из оставшихся в гонке пилотов Toyota Юхо Хяннинен завершил испанский этап с четвертым результатом, заработав одно дополнительное очко. На пятом месте финишировал Мадс Остберг, продемонстрировавший свой лучший результат в текущем сезоне.

Последними представителями категории WRC в зачетной десятке стали пилот Citroen Стефан Лефевр и Элфин Эванс из M-Sport: они завершили гонку на шестой и седьмой позициях соответственно.

Замкнули десятку сильнейших по результатам Ралли Испания победитель в зачете WRC 2 пилот M-Sport Теему Сунинен, Ян Копецки и Оле-Кристиан Вайби на Skoda Fabia R5.

По результатам испанского этапа преимущество Ожье в общем зачете выросло до 35 очков (198), а Тянак выбрался на вторую позицию (161 очко). Тьерри Невилль опустился на третью строчку и теперь проигрывает лидеру 38 очков (160).

Следующий этап мирового первенства, Ралли Великобритания, пройдет с 26 по 29 октября.

Итоговое положение на Ралли Испании: