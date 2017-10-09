Отт Тянак занимает вторую строчку в общем зачете

Гонщик Citroen Racing выиграл Ралли Испании, впервые в карьере поднявшись на первую ступеньку подиума асфальтового этапа WRC.
Финальный PowerStage – транслируемый в прямом эфире доп, по результатам которого участники получают дополнительные очки – стал единственным из воскресных спецучастков, на котором Крис Мик уступил соперникам. Здесь североирландец показал второй результат, пропустив вперед только Дани Сордо, и выиграл гонку, пишет motorsport.com.
Второе место по итогам Ралли Испания досталось Себастьену Ожье. Француз уверенно отбился от атак своего партнера по M-Sport Отта Тянака, опередив его на пять секунд. Оба пилота отметились в первой пятерке на PowerStage, получив 3 и 2 дополнительных очка соответственно.
Единственный из оставшихся в гонке пилотов Toyota Юхо Хяннинен завершил испанский этап с четвертым результатом, заработав одно дополнительное очко. На пятом месте финишировал Мадс Остберг, продемонстрировавший свой лучший результат в текущем сезоне.
Последними представителями категории WRC в зачетной десятке стали пилот Citroen Стефан Лефевр и Элфин Эванс из M-Sport: они завершили гонку на шестой и седьмой позициях соответственно.
Замкнули десятку сильнейших по результатам Ралли Испания победитель в зачете WRC 2 пилот M-Sport Теему Сунинен, Ян Копецки и Оле-Кристиан Вайби на Skoda Fabia R5.
По результатам испанского этапа преимущество Ожье в общем зачете выросло до 35 очков (198), а Тянак выбрался на вторую позицию (161 очко). Тьерри Невилль опустился на третью строчку и теперь проигрывает лидеру 38 очков (160).
Следующий этап мирового первенства, Ралли Великобритания, пройдет с 26 по 29 октября.
Итоговое положение на Ралли Испании:
|Поз.
|Пилот
|Машина
|Время/Отст.
|1.
|Крис Мик
|Citroën C3 WRC
|3:01:21.1
|2.
|Себастьен Ожье
|Ford Fiesta WRC
|+ 28.0
|3.
|Отт Тянак
|Ford Fiesta WRC
|+ 33.0
|4.
|Юхо Хяннинен
|Toyota Yaris WRC
|+ 54.1
|5.
|Мадс Остберг
|Ford Fiesta WRC
|+ 2:26.2
|6.
|Стефан Лефевр
|Citroën C3 WRC
|+ 2:43.0
|7.
|Элфин Эванс
|Ford Fiesta WRC
|+ 4:37.4
|8.
|Теему Сунинен
|Ford Fiesta R5
|+ 8:22.7
|9.
|Ян Копецки
|Škoda Fabia R5
|+ 8:54.5
|10.
|Оле-Кристиан Вайби
|Škoda Fabia R5
|+ 9:04.8