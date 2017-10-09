Брата марсельского террориста задержали на севере Италии

Брат террориста, напавшего на прохожих на железнодорожном вокзале Марселя, был задержан в городе Феррара на севере Италии по запросу французского ордера на арест, сообщает Newsru.com. В результате нападения, которое произошло 1 октября, смертельные ранения получили две девушки.
По информации журналистов, брат тунисца Ахмеда Ханаши Анас подозревается в причастности к террористической группировке, а также в пособничестве Ахмеду при совершении теракта в Марселе.
СМИ также отмечают, что у Ахмеда Ханаши есть еще один брат - Ануар. Где он находится в настоящий момент, не сообщается. По мнению тунисских следователей, в прошлом Ануар также мог быть связан с экстремистскими организациями.
Теракт, напомним, произошел на железнодорожном вокзале Сен-Шарль. Вооруженный ножом мужчина напал на группу людей и смертельно ранил двух девушек в возрасте около 20 лет - они скончались на месте. Нападавший был ликвидирован военными, участвующими в операции по патрулированию "Сантинель".
Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на прохожих, однако французские силовики пока не подтверждают информацию о причастности исламистов к произошедшему.
Ранее стало известно, что злоумышленник с 2006 по 2014 годы проживал в итальянском городке Априлиа неподалеку от Рима. Затем он развелся со своей женой-итальянкой и решил переехать во Францию.
За время своего проживания в Италии Ханаши неоднократно привлекался к ответственности за грабеж и незаконную торговлю. Во Франции за два дня нападения он был задержан за магазинную кражу, но его отпустили из-за отсутствия доказательств.