Брата марсельского террориста задержали на севере Италии

По информации журналистов, брат тунисца Ахмеда Ханаши Анас подозревается в причастности к террористической группировке, а также в пособничестве Ахмеду при совершении теракта в Марселе.

СМИ также отмечают, что у Ахмеда Ханаши есть еще один брат - Ануар. Где он находится в настоящий момент, не сообщается. По мнению тунисских следователей, в прошлом Ануар также мог быть связан с экстремистскими организациями.

Теракт, напомним, произошел на железнодорожном вокзале Сен-Шарль. Вооруженный ножом мужчина напал на группу людей и смертельно ранил двух девушек в возрасте около 20 лет - они скончались на месте. Нападавший был ликвидирован военными, участвующими в операции по патрулированию "Сантинель".

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на прохожих, однако французские силовики пока не подтверждают информацию о причастности исламистов к произошедшему.

Ранее стало известно, что злоумышленник с 2006 по 2014 годы проживал в итальянском городке Априлиа неподалеку от Рима. Затем он развелся со своей женой-итальянкой и решил переехать во Францию.

За время своего проживания в Италии Ханаши неоднократно привлекался к ответственности за грабеж и незаконную торговлю. Во Франции за два дня нападения он был задержан за магазинную кражу, но его отпустили из-за отсутствия доказательств.