США и Турция взаимно приостановили выдачу виз

Гражданина Турции обвиняют в связях с FETO - организацией проживающего в США оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара считает организатором попытки госпереворота в июле 2016 года. Топузу также были предъявлены обвинения в шпионаже и попытках подрыва конституционного порядка в стране, пишет Newsru.com.

"Последние события вынуждают власти США пересмотреть обязательства турецкого правительства по обеспечению безопасности американской дипмиссии и ее сотрудников", - говорится в распространенном посольством США в Анкаре заявлении.

Как указали в Вашингтоне, американские власти приняли решение минимизировать число посетителей посольства в Анкаре и консульств. Ограничения вступают в силу после объявления о приостановке выдачи неиммиграционных виз всеми дипломатическими представительствами США в Турции, подчеркивается в заявлении.

Зеркальные меры были немедленно приняты и турецкой стороной. В заявлении дипмиссии в качестве обоснования указываются те же мотивы, которые ранее обозначил Вашингтон. Анкара дословно повторила фразы из заявления посольства США в Турции.