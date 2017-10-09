Непостоянство беженцев доставляет тартуским школам немало хлопот

Если в мае этого года в тартуских школах и детсадах насчитывалось десять детей из семей беженцев, то в этом учебном году их стало вполовину меньше. За последние два месяца из Тарту уехали в другие страны две семьи.

Координатор отдела соцпомощи и здравоохранения тартуской горуправы Прийт Кийласпя похвалил образовательные учреждения города Тарту, которые смело принимали детей. По его словам, отъезд семей беженцев из Эстонии является серьезной проблемой, поскольку вся работа с детьми становится напрасной тратой сил.

Например, тартуская школа Descartes обучала детей беженцев на протяжении двух лет. Для этих целей учебное учреждение наняло двух опорных лиц, которые помогали детям с изучением эстонского. Всего в школе учили восемь детей. В настоящее время в школе учится лишь один ребенок – девятый по счету.

По словам учителя школы Descartes Пирет Паатси, семьи прибывающих беженцев можно разделить на две категории. Если первые смотрят в будущее с оптимизмом и активно занимаются изучением языка, то также есть и вторая категория – это семьи, которые находятся в стране проездом. Они проводят в Эстонии пару месяцев, а затем бесследно исчезают.

«Дети только начинают проявлять активность в школе, как их родители сообщают, что им пора уезжать», - отметила Паатси. По ее словам, школа Descartes с радостью принимает детей из семей беженцев, но из-за их непостоянства этот проект сложно назвать плодотворным.

По словам Паатси, когда очередная семья уезжает из Эстонии, одноклассники начинают интересоваться, куда же подевались их новые друзья. «Дети всячески поддерживают и помогают одноклассникам из семей беженцев. Но не успеют они сюда приехать, как уже собирают вещи для отъезда», - сказала она.

Прийт Кийласпя подтвердил, что большинство семей уезжает в Германию, но там родители не смогут устроиться на работу, а дети – учиться в школе. Он добавил, что в некоторых случаях семьи уезжали даже в том случае, если один из родителей успевал устроиться на работу.

Бывают и ситуации, когда дети вынуждены прервать обучение, так как выясняется, что родители предоставили эстонским властям ложные данные.

В этом году в тартуской школе Кивилинна начали обучение двойняшки из семьи беженцев. Еще в прошлом году они учились в школе Descartes.

Школа Кивилинна также наняла на работу опорное лицо, которое должно оказывать детям всестороннюю поддержку.

Школы отмечают, что для работы с детьми из семей беженцев нередко требуется помощь переводчика, без помощи которого общение возможно лишь с помощью жестов.

Например, в школе Кивилинна в первом классе учится ребенок, владеющий арабским. Учителя отмечают, что он сильно им помогает.

В тартуских детсадах в настоящее время числятся двое детей из семей беженцев. Воспитатели активно помогают детям с изучением эстонского языка.

В Министерстве образования и науки отмечают, что на обучение беженцев эстонскому языку тратятся большие деньги, поскольку для этих целей нанимают специального человека.

Помощь в изучении эстонского языка оказывается на протяжении трех лет. Например, в первый год дети из семей беженцев учат язык от восьми до десяти часов в неделю.

Начиная с 2015 года в Тарту побывало 15 семей беженцев – это 64 человека. По состоянию на сентябрь текущего года в студенческой столице проживали лишь две семьи беженцев, а также одно частное лицо, то есть всего восемь человек.