Местные выборы: свои голоса уже отдали около 120 000 человек

К 8 утра в понедельник в уездных центрах проголосовали 27 333 человека, а в интернете 91 931 человек. Таким образом, всего на выборах проголосовали 119 264 человека.

Круглосуточное электронное голосование прекращается в 18 часов 11 октября. В 12 часов в понедельник начинается предварительное голосование на всех 557 избирательных участках. Предварительное голосование будет продолжаться до 20 часов 11 октября.

15 октября, в день выборов, голосовать можно будет только на избирательном участке по месту жительства.