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Местные выборы: свои голоса уже отдали около 120 000 человек

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Выборы. Иллюстративное фото. | ФОТО: Erik Prozes, Liis Treimann

По состоянию на утро понедельника на выборах местных самоуправлений проголосовало около 120 000 человек.

К 8 утра в понедельник в уездных центрах проголосовали 27 333 человека, а в интернете 91 931 человек. Таким образом, всего на выборах проголосовали 119 264 человека.

Круглосуточное электронное голосование прекращается в 18 часов 11 октября. В 12 часов в понедельник начинается предварительное голосование на всех 557 избирательных участках. Предварительное голосование будет продолжаться до 20 часов 11 октября.

15 октября, в день выборов, голосовать можно будет только на избирательном участке по месту жительства.

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