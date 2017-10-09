К доктору по требованию: почему в Эстонии так сложно получить направление к врачам-специалистам

У Регины эпилепсия. Женщина живет с этой болезнью, и знает, как она может себя проявлять. Поэтому, когда ее девятилетняя дочка стала падать ночью с кровати, не просыпаясь при этом, заподозрила самое худшее.

Врачи ничего не видят

«Дочка упала и продолжала спать. Если я падаю с кровати и не просыпаюсь – это приступ эпилепсии. А врачи над моими подозрениями только посмеялись. Одна завела душевную беседу о том, как люди в поездах сваливаются с полок во сне, и ничего страшного. Педиатр посоветовала приставить к кровати тумбочку, чтобы ребенок не падал. Хорошо, что у нас тумбочки по рецепту не продаются! – грустно шутит Регина. – Просила направление к неврологу и у семейного, и у педиатра, ни в какую не дают. А я переживаю за дочь. Мне для прав справку не дают, потому что я падаю, у меня приступ эпилепсии, а то, что падает ребенок, им смешно».

В конечном итоге женщина дошла до заведующей поликлиникой, и та все-таки выписала направление к неврологу для девочки.

«Маленьким детям вообще не дают направления. Если раньше в четыре месяца был положен ортопед и невропатолог, то сейчас для младшего восьмимесячного ребенка мне направлений не добиться. Говорят, что врач должен видеть острую необходимость. Но у нас врачи, по-моему, вообще ничего не видят! У ребенка ноги кривые, это видно, но к специалисту не направляют – носите специальную обувь, вот и все лечение», – констатирует Регина.

У Василия случай аналогичный. Только он выбивал направление не детям, а себе. У мужчины проблема с сердцем, из-за чего он несколько лет наблюдался у одного и того же кардиолога. Недавно Василий решил снова проверить сердце, пошел к врачу, и тот посоветовал пройти тест с нагрузкой.

«Так как я пошел сам, не от семейного врача, теперь семейный врач не хочет давать мне направление на тест.

Один раз я был, заплатил 50 евро, и теперь придется снова заплатить 50. Кардиолог – врач-специалист, и он говорит, что мне нужно сделать этот тест. Семейный врач не имеет права отказать человеку, который заботится о своем здоровье, но почему-то отказывает, – говорит мужчина. – Звонил в Больничную кассу, в Департамент здоровья. Там сказали, что семейный врач может отказать в направлении, если решит, что этот тест не нужен. Но как терапевт может принимать такие решения, если врач-специалист считает иначе?».

Василий пригрозил семейному врачу, что будет жаловаться в Департамент здоровья, и после этого направление получил. Теперь мужчина думает о смене семейного врача, раз уж в вопросе здоровья так сложно договориться с терапевтом.

Нет показаний – нет направления

«Эстонская медицина основана на медицинских показаниях. Направления выдают при их наличии. То есть решает врач, а не пациент. И поэтому могут случаться споры, касающиеся надобности направлений. Врач думает, что медицинского показания нет, а пациент считает, что есть, – говорит член правления НКО «Эстонское представительство пациентов» Пилле Ильвес. – Действительно, есть случаи, когда врачи оценивают ситуацию не так серьезно, и поэтому не видят нужды в том, чтобы отправить пациента к специалисту».

По словам Пилле Ильвес, все же требовательный пациент, как правило, получает направление, как и в вышеперечисленных случаях.

«К нам обращается много пациентов, которые жалуются на то, что хоть они и получают направления, ходят к разным специалистам, едят в большом количестве лекарства, иногда даже получают операции, но здоровье не поправляется, а только ухудшается», – добавляет член правления организации.

В Эстонии оказание услуг здравоохранения, их законность и обоснованность, опираясь на статью 60 Закона об организации услуг здравоохранения, проверяет и оценивает отдел по надзору Департамента здоровья.

«Предоставление услуги здравоохранения происходит через отношения долгового права между пациентом и тем, кто оказывает услугу, для вмешательства в которые у департамента нет компетенции. Эти отношения регулирует статья 41 Закона о долговом праве, – поясняет руководитель по связям с общественностью Департамента здоровья Ийрис Салури. – Нуждается ли пациент из-за проблем со здоровьем в консультации врача-специалиста, может решить только врач».

То есть если семейный врач необходимости в консультации специалиста не видит, то и направление не дается. Таково медицинское решение.

«Это и есть одна из задач семейного доктора – быть фильтром, чтобы выяснять, действительно ли пациент нуждается в приеме врача-специалиста или все-таки семейный врач обладает достаточной компетенцией, чтобы самому заниматься проблемами здоровья пациента», – говорит Ийрис Салури.

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