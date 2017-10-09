Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Прагу за 97 евро!
9 октября 2017 г., 09:39
Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, flynous.com и secretflying.com.
Туда-обратно из Таллинна в Прагу начиная с 97 евро
Туда-обратно из Таллинна в Центральную Италию начиная со 104 евро
Туда-обратно из Таллинна в Голландию начиная с 94 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Доминиканскую Республику начиная с 569 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Кению начиная с 437 евро
Туда-обратно из Осло в Японию начиная с 464 евро