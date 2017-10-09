В понедельник открываются все избирательные участки

В 12 часов в понедельник начинается предварительное голосование на выборах местных самоуправлений на всех избирательных участках.
9 октября 2017 г., 09:53
Предварительное голосование на избирательных участках продлится три дня до 20 часов в среду.
В это время будут открыты все 557 участков, проголосовать можно будет как на участке по месту жительства, так и на не привязанных к месту жительства участках.
Электронное голосование завершится в 18 часов 11 октября. При желании отданный в интернете голос можно изменить, вновь воспользовавшись электронным голосованием или проголосовав на участке в период предварительного голосования.
В день выборов, 15 октября, можно будет проголосовать только на избирательном участке по месту жительства, изменить отданный голос будет невозможно.