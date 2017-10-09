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В понедельник открываются все избирательные участки

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Избирательный участок. | ФОТО: Küllike Rooväli

В 12 часов в понедельник начинается предварительное голосование на выборах местных самоуправлений на всех избирательных участках.

Предварительное голосование на избирательных участках продлится три дня до 20 часов в среду.

В это время будут открыты все 557 участков, проголосовать можно будет как на участке по месту жительства, так и на не привязанных к месту жительства участках.

Электронное голосование завершится в 18 часов 11 октября. При желании отданный в интернете голос можно изменить, вновь воспользовавшись электронным голосованием или проголосовав на участке в период предварительного голосования.

В день выборов, 15 октября, можно будет проголосовать только на избирательном участке по месту жительства, изменить отданный голос будет невозможно.

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