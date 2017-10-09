Родительский контроль: ограничиваем время в смартфоне

Если разговоры не помогают, можно волевым порядком установить ограничения для пользователя смарт-устройства - помогут соответствующие приложения.

Напомню, что в прошлый раз, когда темой были дети и смартфон, я писал о том, когда пора знакомить ребенка со смартфоном. Мы узнали, что ребенку до двух лет не рекомендуется даже показывать телевизор или давать пользоваться смарт-устройствами. Для дошкольников подходящее время пользования составляет до 30 минут в день. А для детей школьного возраста рекомендованное «экранное» время немного больше – до двух часов в день.

ГЛАВНАЯ РОЛЬ ТЕЛЕФОНА – СВЯЗЬ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ ВТОРИЧНЫ

Когда ребенок получает смартфон, возникает вопрос: какие функции должны быть обязательно разрешены. Соврешенно определенно, важна возможность позвонить родителям, должно быть доступно навигационное приложение, которое поможет заблудившемуся ребенку попасть домой, обязательно должна иметься возможность родителям связаться с ребенком и, может быть, даже определить его местонахождение.

Развлекательный аспект смарт-устройства вторичен - все эти популярные приложения, как Facebook, Youtube, различные сайты и игры. Было бы хорошо оставить указанные функции первостепенной важности, тогда как на развлечения установить разумные временные ограничения или дозволенные интервалы времени пользования. В таком случае негативное влияние, которое смартфон оказывает на школьную учебу и активное времяпрепровождение, уменьшится.

KUUKLA PARENTAL CONTROL - ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ ANDROID

Если первым телефоном или планшетом у ребенка стало Android-устройство, установка правил пользования производится легко и просто С помощью бесплатного приложения Kuukla Parental Control необходимые настройки осуществляются быстро и удобно. Приложение можно загрузить из магазина приложений Google Play. Kuukla работает на телефонах и планшетах только под Android.

Что можно сделать? По существу, телефон ребенка можно сделать в точности таким, как вы желаете (как договорились с ребенком).

После установки приложения и регистрации пользователя можно в настройках приложения сменить пользователя. Некоторые настройки нужно сделать в ходе установки. Они просто и логично показываются в процессе инсталляции.

О том, как настроить в приложении различные варианты ограничений - на время использования, на содержание контента и пр., - читайте в Digitark.