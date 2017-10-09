Президента Трампа обвинили в безрассудных твитах, которые могут привести к войне

Председатель комитета по иностранным делам конгресса США Боб Коркер, сенатор-республиканец от штата Теннесси, считает, что поведение президента по отношению к другим странам безрассудно. Как заявил политик в интервью The New York Times, президент США Дональд Трамп, угрожая другим государствам, может поставить США на путь к третьей мировой войне. «Он беспокоит меня. Он должен беспокоить каждого, кому небезразлична наша страна», - сказал Коркер.

По утверждению сенатора, Трамп неоднократно вредил дипломатическим усилиям США на международной арене через свои высказывания в Twitter. «Я знаю, что, публикуя вещи в „Твиттере“, он несколько раз вредил нам в том, что касается переговоров, которые шли в тот момент», - сказал сенатор, отметив, что рад тому, что рядом с Трампом находятся такие люди, как министр обороны Джеймс Мэттис, госсекретарь Рекс Тиллерсон и руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли, способные «утихомирить его, как только он становится взвинченным».

Резкие высказывания сенатора в адрес президента последовали вскоре после появления в Twitter Трампа записи о КНДР. «Президенты и их администрации говорили с Северной Кореей 25 лет, заключали соглашения и выплачивали огромные суммы денег, но все это не работало. Соглашения нарушались до того, как на них высыхали чернила, выставляя представителей США дураками. Простите, но сработает только одна вещь», - написал президент США. Он не конкретизировал, что именно имел в виду, сказав про «одну вещь», но пообещал журналистам, что все очень скоро поймут, о чем идет речь.

...hasn't worked, agreements violated before the ink was dry, makings fools of U.S. negotiators. Sorry, but only one thing will work! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2017

После интервью Боба Коркера газете The New York Times Трамп перешел на личности, заявив в своем Twitter, что тот решил не переизбираться в 2018 году на третий шестилетний срок в верхнюю палату Конгресса, так как глава Белого дома отказался его поддерживать, хотя Коркер и умолял президента. В Twitter Трамп написал, что у сенатора кишка тонка для участия в выборах. Президент также напомнил, что отказал Коркеру в должности госсекретаря, обвинив его в том, что был причастен к ядерной сделке с Ираном.

Тогда сенатор в своем Twitter прокомментировал высказывания Трампа, назвав Белый дом детским садом для взрослых.

Действительно, после победы Трампа на выборах 65-летнего Коркера называли одним из претендентов на пост госсекретаря. Позже сенатор активно поддерживал предложенную в итоге президентом кандидатуру Тиллерсона, отмечает ТАСС. В целом Коркер, который, как и Трамп, является республиканцем, приветствовал принимаемые главой государства решения, однако минувшим летом он упрекнул его в некомпетентности, вызвав в свой адрес критику со стороны Белого дома.

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