Президента Трампа обвинили в безрассудных твитах, которые могут привести к войне

Председатель комитета по иностранным делам конгресса США Боб Коркер, сенатор-республиканец от штата Теннесси, считает, что поведение президента по отношению к другим странам безрассудно. Как заявил политик в интервью The New York Times, президент США Дональд Трамп, угрожая другим государствам, может поставить США на путь к третьей мировой войне. «Он беспокоит меня. Он должен беспокоить каждого, кому небезразлична наша страна», - сказал Коркер.

По утверждению сенатора, Трамп неоднократно вредил дипломатическим усилиям США на международной арене через свои высказывания в Twitter. «Я знаю, что, публикуя вещи в „Твиттере“, он несколько раз вредил нам в том, что касается переговоров, которые шли в тот момент», - сказал сенатор, отметив, что рад тому, что рядом с Трампом находятся такие люди, как министр обороны Джеймс Мэттис, госсекретарь Рекс Тиллерсон и руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли, способные «утихомирить его, как только он становится взвинченным».

Резкие высказывания сенатора в адрес президента последовали вскоре после появления в Twitter Трампа записи о КНДР. «Президенты и их администрации говорили с Северной Кореей 25 лет, заключали соглашения и выплачивали огромные суммы денег, но все это не работало. Соглашения нарушались до того, как на них высыхали чернила, выставляя представителей США дураками. Простите, но сработает только одна вещь», - написал президент США. Он не конкретизировал, что именно имел в виду, сказав про «одну вещь», но пообещал журналистам, что все очень скоро поймут, о чем идет речь.

