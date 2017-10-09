Президента Трампа обвинили в безрассудных твитах, которые могут привести к войне

В сенате США опасаются, что желание президента США Дональда Трампа вести дела, будто его президентство это реалити-шоу, и привычка твитить все свои мысли, могут поставить мир на грань глобальной катастрофы, передает NEWSru.
Председатель комитета по иностранным делам конгресса США Боб Коркер, сенатор-республиканец от штата Теннесси, считает, что поведение президента по отношению к другим странам безрассудно. Как заявил политик в интервью The New York Times, президент США Дональд Трамп, угрожая другим государствам, может поставить США на путь к третьей мировой войне. «Он беспокоит меня. Он должен беспокоить каждого, кому небезразлична наша страна», - сказал Коркер.
По утверждению сенатора, Трамп неоднократно вредил дипломатическим усилиям США на международной арене через свои высказывания в Twitter. «Я знаю, что, публикуя вещи в „Твиттере“, он несколько раз вредил нам в том, что касается переговоров, которые шли в тот момент», - сказал сенатор, отметив, что рад тому, что рядом с Трампом находятся такие люди, как министр обороны Джеймс Мэттис, госсекретарь Рекс Тиллерсон и руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли, способные «утихомирить его, как только он становится взвинченным».
Резкие высказывания сенатора в адрес президента последовали вскоре после появления в Twitter Трампа записи о КНДР. «Президенты и их администрации говорили с Северной Кореей 25 лет, заключали соглашения и выплачивали огромные суммы денег, но все это не работало. Соглашения нарушались до того, как на них высыхали чернила, выставляя представителей США дураками. Простите, но сработает только одна вещь», - написал президент США. Он не конкретизировал, что именно имел в виду, сказав про «одну вещь», но пообещал журналистам, что все очень скоро поймут, о чем идет речь.
...hasn't worked, agreements violated before the ink was dry, makings fools of U.S. negotiators. Sorry, but only one thing will work!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2017
После интервью Боба Коркера газете The New York Times Трамп перешел на личности, заявив в своем Twitter, что тот решил не переизбираться в 2018 году на третий шестилетний срок в верхнюю палату Конгресса, так как глава Белого дома отказался его поддерживать, хотя Коркер и умолял президента. В Twitter Трамп написал, что у сенатора кишка тонка для участия в выборах. Президент также напомнил, что отказал Коркеру в должности госсекретаря, обвинив его в том, что был причастен к ядерной сделке с Ираном.
Тогда сенатор в своем Twitter прокомментировал высказывания Трампа, назвав Белый дом детским садом для взрослых.
Действительно, после победы Трампа на выборах 65-летнего Коркера называли одним из претендентов на пост госсекретаря. Позже сенатор активно поддерживал предложенную в итоге президентом кандидатуру Тиллерсона, отмечает ТАСС. В целом Коркер, который, как и Трамп, является республиканцем, приветствовал принимаемые главой государства решения, однако минувшим летом он упрекнул его в некомпетентности, вызвав в свой адрес критику со стороны Белого дома.
Новую угрозу Трампа восприняли всерьез, вспомнив его призыв полностью уничтожить КНДР
В последнее время Вашингтон периодически обменивается резкими заявлениями с Пхеньяном. Трамп с трибуны ООН 19 сентября пригрозил полностью уничтожить КНДР, если она будет угрожать Соединенным Штатам.
А за два дня до этого Трамп на своей странице в Twitter заявил, что мирный диалог не способен разрешить проблему, которую представляет собой Северная Корея.
«Попытки общаться с Рокетмэном по-хорошему ни к чему не приводили вот уже 25 лет, почему это должно сработать теперь? Клинтон потерпел неудачу, Буш, Обама. У меня неудачи не будет», - подчеркнул глава государства.
В ответ северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал принять самые жесткие в истории контрмеры.
В минувшую среду заместитель помощника директора ЦРУ Майкл Коллинз заявил, что в обозримом будущем следует ожидать роста напряженности на Корейском полуострове. «КНДР, очевидно, испытывает терпение США и мирового сообщества», - сказал он на конференции по безопасности в Вашингтоне, отметив, что напряженность будет повышаться.
В минувшую пятницу Трамп на торжественном ужине с военным руководством США заявил о затишье перед бурей, но опять-таки не стал расшифровывать, что именно он имел в виду.
На этой неделе в Японское море к берегам Кореи должна прибыть американская авианосная группа во главе с авианосцем Ronald Reagan. В ее составе также эсминец с морской системой ПРО и подлодка с крылатыми ракетами.
Официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что США считают невозможным вести переговоры с КНДР по решению ядерной проблемы, пока Пхеньян продолжает ядерные и ракетные испытания.
Однако надежды на мирное разрешение кризиса у американских политиков все же есть. Так, новый посол США в РФ Джон Хантсман в субботу выразил мнение, что Москва и Вашингтон смогут заставить КНДР сесть за стол переговоров, передает РИА «Новости». Посол заверил, что хочет улучшить отношения между Москвой и Вашингтоном.
США и Южная Корея расширили разведку в ожидании нового пуска баллистической ракеты КНДР
В Южной Корее уже заявили, что готовы к немедленным операциям в отношении своего соседа и следят с повышенным вниманием за развитием событий. Какие именно операции могут быть проведены, там не уточняют.
Но на фоне растущей напряженности и в ожидании очередного провокационного пуска баллистической ракеты, в преддверии отмечаемого 10 октября дня основания Трудовой партии КНДР, США и Южная Корея резко расширили разведку против КНДР, передает «Интерфакс» со ссылкой на южнокорейские СМИ.
Пока каких-либо однозначных признаков предстоящего пуска баллистических ракет нет, но некоторые действия в этом направлении постоянно фиксируются на ракетных объектах и базах.
Командование вооруженных сил США на Корейском полуострове расширило операции своих стратегических высотных разведывательных самолетов U-2S,а Южная Корея увеличила количество полетов своих разведчиков RC-800 и RF-16, а также самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-737 и патрульных противолодочных самолетов P-3C. За территорией Северной Кореи активное наблюдение также ведут наземные и морские радары в ожидании возможных пусков ракет.
Кроме того, вблизи Северной Кореи практически ежедневно осуществляют полеты стратегические разведывательные самолеты ВВС США RC-135S Cobra Ball, предназначенные для обнаружения пусков и отслеживания траекторий полетов баллистических ракет. Вдоль военно-демаркационной линии между КНДР и Южной Кореей многочасовые наблюдательные полеты совершают также американские маловысотные многофункциональные разведывательные самолеты DHC-7, которые курсируют на высоте не более 3-4 тыс. метров и в 20-30 км от границы.
На минувшей неделе южнокорейская и американская разведки зафиксировали вывоз баллистических ракет с центра исследований и разработок ракетной техники, расположенного в районе Саным-дон на севере Пхеньяна, в район стартовых позиций. Предполагается, что ими являются либо баллистические ракеты среднего радиуса действия «Хвансон-12», либо межконтинентальные баллистические ракеты «Хвансон-14», которые производятся на данном предприятии.