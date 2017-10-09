В Ляэнеском уезде шакалы загрызли более 200 овец
9 октября 2017 г., 10:03
Хуторянин из волости Ридала Ляэнеского уезда из-за шакалов лишился двух третей молодняка, то есть более 200 овец, пишет Lääne Elu.
По словам хуторян, шакалы с каждым годом убивают все больше. По тому, каким образом была убита овца, они определяют, что на нее напал именно шакал, а не рысь или волк — волки не убивают овец по одной и не уволакивают их в кусты в отличие от шакала. Кроме того, шакалы объедают добычу до костей.
Если за убитый волком, рысью или медведем скот государство выплачивает хуторянам компенсацию, то за убитых шакалом животных не платят ничего.