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В Ляэнеском уезде шакалы загрызли более 200 овец

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Шакал | ФОТО: wikipedia

Хуторянин из волости Ридала Ляэнеского уезда из-за шакалов лишился двух третей молодняка, то есть более 200 овец, пишет Lääne Elu.

По словам хуторян, шакалы с каждым годом убивают все больше. По тому, каким образом была убита овца, они определяют, что на нее напал именно шакал, а не рысь или волк — волки не убивают овец по одной и не уволакивают их в кусты в отличие от шакала. Кроме того, шакалы объедают добычу до костей.

Если за убитый волком, рысью или медведем скот государство выплачивает хуторянам компенсацию, то за убитых шакалом животных не платят ничего.

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