Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияВыборы 2017ЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Семье беженцев, которая летом покинула Эстонию, отказано в убежище в Германии

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Беженцы. | ФОТО: Scanpix

Германия не предоставляет убежище принятой по квоте семье сирийских беженцев, которая летом покинула Эстонию и отправилась в Германию, сообщает журнал Time.

Сирийская семья из четырех человек прибыла в Эстонию в апреле этого года, ее вместе с другой семьей поселили в Пылва. Это одна из семей беженцев, за чьей жизнью в Европе наблюдает Time. В начале июня семья решила покинуть Эстонию, отправиться в Германию и там ходатайствовать об убежище.

Посвященная семьям беженцев страница в Instagram сообщает, что в Германии семье не предоставляют убежище, поскольку предоставившая ей статус беженца Эстония является безопасным государством. Семья намерена обжаловать решение и надеется найти понимающего судью, который позволил бы ей не возвращаться в семью, а остаться в Германии.

Наверх