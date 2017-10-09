Apotheka по распоряжению Департамента лекарственных средств прекратила продажу лекарств в больнице

Департамент запретил продажу лекарств аптеке, расположенной в крупнейшей больнице Эстонии, сообщила председатель правления Terve Pere Apteek Кадри Улла. Компания продолжит продавать в помещениях аптеки пищевые добавки, желающие смогут заказывать доставку лекарств под устраивающему их адресу.

«Лекарства, купленные в интернет-аптеке до 14 часов, доставляют в тот же день и бесплатно. Покупки, совершенные после 14 часов, мы доставляем на следующий день. В Таллинне мы стараемся доставлять людям лекарства в тот же день», - сказала Улла.

«Мы оспорили в административном суде решение Департамента лекарственных средств о прекращении действия разрешения на деятельность расположенной в больнице аптеки. Мы добиваемся предоставления правовой помощи, чтобы аптеку можно было открыть в привычной форме как можно скорее», - добавила она.

Пользующаяся брендом Apotheka фирма Terve Pere Apteek OÜ уже много лет действует в PERH. Летом больница в связи с истечением срока договора об аренде провела конкурс на арендатора помещений. Его выиграла Benu Apteek Eesti OÜ.

В октябре, после истечения договора об аренде, Terve Pere Apteek не стала освобождать помещения, сославшись на недостатки в организации конкурса и на действующий договор с PERH.